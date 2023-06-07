Вор-рецидивист украл из магазина в Самаре бальзамы, шампуни и три пачки кофе

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ранее судимый самарец попался на краже из торговой точки в Самаре. Мужчина вынес из магазина шампуни и кофе. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Преступление было совершено в магазине на улице Георгия Димитрова. Неизвестный взял с полок 14 флаконов шампуней и бальзамов, а также три упаковки кофе. Товар он положил в корзину, а после ушел, не заплатив.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. По ним оперативники вышли на вора. Им оказался 35-летний житель Самары. С 2007 года мужчина восемь раз был судим. Он признал вину и рассказал, что товары продал, а деньги потратил.

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

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