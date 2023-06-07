В Самаре на капремонт здания управления наркоконтроля выделят около 47 млн рублей

Здание управления наркоконтроля находится на улице Ерошевского, 4. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания УНК ГУ МВД России по Самарской области. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет ГУ МВД России по Самарской области. На необходимые услуги готовы выделить почти 50 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 47 651 598 рублей.

Объявление было размещено 5 июня, окончание подачи заявок запланировано на 15 июня, а победителя выберут 19 июня. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с 19 января по 22 июля 2024 года.

Здание управления наркоконтроля находится на улице Ерошевского, 4. Контракт предполагает демонтажные работы, приведение в порядок системы отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, а также установление охранной и пожарной сигнализации.

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