В Самарской области более 2 тысяч человек пострадали от укусов клещей в 2023 году

Специалисты продолжают обработку территорий – процедура уже проведена на 3062,15 га. Фото: администрация Самары

Летний сезон в самом разгаре, и жителей Самарской области продолжают атаковать клещи. В этом году от них уже пострадали несколько тысяч человек. Официальную статистику озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Всего с начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 2267 пострадавших от укусов клещами, из них 721 – дети, – поделились специалисты.

Отмечается, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека в регионе обнаружено не было.

По данным управления, сейчас специалисты продолжают обработку территорий от клещей. По состоянию на 5 июня 2023 года обработано 3062,15 га. В общей сложности процедура будет проведена на 4391,99 га.

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