Владимир Путин поручил проработать самарскую инициативу по переходу такси на российские авто

Дмитрий Азаров предложил заместить парк такси российскими машинами на встрече с президентом в марте 2023 года Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал еще одну инициативу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Речь идет о переходе такси и каршеринга на отечественные автомобили. Глава государства поручил правительству РФ рассмотреть этот вопрос в срок до 1 августа 2023 года.

Ответственным за выполнение поручения назначили премьера-министра Михаила Мишустина. Цель замещения парка такси и каршеринга машинами российского производства — стимулирование спроса на отечественную промышленную продукцию.

— Очень рад и благодарен президенту страны, что инициатива поддержана. Соответствующее поручение оформлено главой государства. Теперь нам нужно поработать с правительством РФ, чтобы все посчитать, доказать, представить алгоритмы принятия решения, — прокомментировал поручение Владимира Путина губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров отметил, что благодаря этому решению поддержку получит огромный кластер российского автопрома: «Это защита отечественного производителя, это создание новых рабочих мест, это совершенно точно путь к технологическому суверенитету».

Напомним, губернатор Самарской области озвучил инициативу по переводу такси и каршеринга на отечественные авто на встрече с президентом России в марте 2023 года. Он прорабатывал эту идею вместе с тольяттинским автогигантом и Советом Федерации ФС РФ. По словам Дмитрия Азарова, в условиях жесточайших санкций это решение открыло бы новые возможности не только для АВТОВАЗа, но и для других производителей, в том числе грузовых машин.

Отметим, ранее Владимир Путин поддержал инициативы самарского губернатора о льготном кредитовании при покупке отечественных машин и по созданию кластера беспилотной авиации в 63-м регионе.

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