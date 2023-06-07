Два человека пострадали в ночном ДТП на Обводном шоссе в Тольятти

Одной из иномарок разворотило всю переднюю часть / Фото: Андрей Дербенев

В ночь на среду, 7 июня 2023 года, в Тольятти произошло серьезное ДТП. На пересечении Южного и Обводного шоссе столкнулись Kia и Mitsubishi. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.

На место происшествия выезжали спасатели / Фото: Андрей Дербенев

- В результате столкновения водитель и пассажир Kia получили многочисленные ушибы и переломы. Их госпитализировали в городскую больницу № 5. Водителю и пассажиру другого авто медицинская помощь не понадобилась, - рассказал спасатель.

Судя по фото, иномарки столкнулись почти лоб в лоб. Машины получили серьезные механические повреждения. Кто из водителей спровоцировал ДТП, пока не ясно. Причины и виновника аварии предстоит установить правоохранителям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал