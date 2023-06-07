Самарский врач-офтальмолог рассказала, как уберечь детей от травм глаз

Родителям стоит следить, чтобы пульки или другие инородные тела не попали ребенку в глаз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский врач-офтальмолог Ирина Мальцева рассказала, как уберечь детей от травм глаз, случаи которого учащаются с наступлением летних каникул. Так, этим летом специалисты уже помогли 66 маленьким пациентам.

Как отметила Ирина Мальцева, дети получают бытовые травмы чаще всего из-за недосмотра взрослых. Нередко это происходит на улице: во время игр и занятий спортом. Родителям стоит быть бдительными, не оставлять детей без присмотра и проводить с ними разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения.

Врач советует убирать любые предметы с острыми и режущими краями, а также инструменты (отвертки, молотки и др.) и химические растворы (клеи, краски, лаки и др.). Детям нужно запрещать подбрасывать к потолку в помещении предметы.

Нельзя оставлять в карманах одежды острые предметы, хранить в общем доступе раствор пищевой уксусной кислоты. Родителям стоит следить, чтобы пульки или другие инородные тела не попали ребенку в глаз.

При малейшем повреждении или признаках воспалительного процесса рекомендуется срочно обратиться к врачу-офтальмологу. Это можно сделать круглосуточно в больнице им. Ерошевского в Самаре, в поликлиники Сызрани на ул. Комарова, 1 и в детском корпусе тольяттинской городской больницы № 5.

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