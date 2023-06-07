Новые трамваи привезут в Самару к осени 2023 года

В Самару привезут 12 вагонов трамваев белорусского производства Фото: администрация Самары

В Самаре сдвинулись сроки поставки 12 новых вагонов трамваев белорусского производства. Ранее сообщалось, что они прибудут в город в июле, а на этой неделе стало известно, что их ждут в августе-сентябре 2023 года. Информация об этом прозвучала на совещании в правительстве Самарской области.

Работают а регионе и над проектом по реконструкции существующих вагонов. По словам первого вице-губернатора Виктора Кудряшова, существующие тележки будут ремонтировать в регионе. Затем на них будут ставить новые корпуса. Таким образом планируется обновить до 300 трамвайных вагонов.

- Мы работаем с рядом белорусских и уральских производителей, которые готовят конструкторскую документацию. В результате проекта региону будут поставлять готовые вагоны, которые мы будем устанавливать на отремонтированную тележку, - отметил Виктор Кудряшов.

В этом году в Самарской области должны обновить и автобусный парк. Заключены контракты на поставку 108 автобусов большой вместимости. 58 из них уже прибыли в регион. Еще 50 скоро должны поступить в Самару. В ближайшие полтора-два месяца власти намерены заключить контракты на поставку еще 300 автобусов малой и средней вместимости для нужд муниципалитетов. Деньги на эти цели выделены. Виктор Кудряшов отметил, что жители Самарской области должны будут заметить существенные изменения в части транспорта уже в августе-сентябре 2023 года.

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