Водитель «Приоры» попал в больницу после столкновения со столбом под Самарой

Автомобиль получил серьезные повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самарской области во вторник, 6 июня 2023 года. Отечественная легковушка столкнулась со столбом, пострадал человек. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 7:15 в Сызрани. 52-летний водитель «Лада Приора» ехал по улице Хвалынская в сторону улицы Котовского. Из-за скорости мужчина не смог контролировать автомобиль и «Приора» улетела на обочину, после чего въехала в железобетонный столб.

Судя по снимкам с места происшествия, машина серьезно пострадала: столб повредил переднюю часть авто. В полиции уточняют, что водитель также получил травмы. Его госпитализировали с места ДТП.

Напомним, еще одно ДТП произошло 6 июня в Тольятти. Там столкнулись иномарки, пострадали два человека.

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