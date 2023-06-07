В Самаре 125 литров нелегально перевозимого алкоголя передали на уничтожение

Конфискации подлежали 25 пластиковых бутылок объемом по 5 литров. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местный житель незаконно перевозил по территории России алкоголь без соответствующей маркировки. В итоге 125 литров спиртосодержащей продукции было уничтожено.

— Суд признал мужчину виновным в незаконном перемещении алкогольной продукции и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Также наказание предусматривало конфискацию продукции, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Конфискации подлежали 25 пластиковых бутылок объемом по 5 литров. В отделении судебных приставов Советского района Самары возбудили исполнительное производство. Сотрудники службы выехали на место и составили акт изъятия 125 литров спиртосодержащей продукции.

В результате судебные приставы передали на уничтожение бутыли с немаркированной спиртосодержащей жидкостью, которую перевозили незаконно.

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