Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2023 8:39

Самарцы собрали книги для жителей ЛНР

Акция прошла в Октябрьском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Это не первая тематическая акция, проходящая в городе

Это не первая тематическая акция, проходящая в городе

Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются акции по сбору книг для жителей ЛНР. Еще один мероприятие под названием «Передай книгу» прошло в Октябрьском районе. Участие в нем приняли порядка 250 человек.

Подарить литературу решили депутаты, учащиеся колледжей, лицеев, школ, волонтеры. Совместными усилиями они наполнили несколько десятков коробок. В дальнейшем книги будут переданы в Сватовской район Луганской народной Республики.

Напомним, ранее в Самаре стартовала акция «Подарим книги Донбассу». В ее рамках на территории города появились специальные боксы, куда жители могут опустить литературу. Первые из них появились в мае 2023 года в Кировском и Советском внутригородских районах.