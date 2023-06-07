Самарцы собрали книги для жителей ЛНР

Это не первая тематическая акция, проходящая в городе Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются акции по сбору книг для жителей ЛНР. Еще один мероприятие под названием «Передай книгу» прошло в Октябрьском районе. Участие в нем приняли порядка 250 человек.

Подарить литературу решили депутаты, учащиеся колледжей, лицеев, школ, волонтеры. Совместными усилиями они наполнили несколько десятков коробок. В дальнейшем книги будут переданы в Сватовской район Луганской народной Республики.

Напомним, ранее в Самаре стартовала акция «Подарим книги Донбассу». В ее рамках на территории города появились специальные боксы, куда жители могут опустить литературу. Первые из них появились в мае 2023 года в Кировском и Советском внутригородских районах.