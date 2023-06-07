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НовостиПроисшествия7 июня 2023 8:59

Пьяный лихач без прав устроил ДТП с пострадавшими в Тольятти 6 июня 2023 года

Авария произошла на пересечении Южного шоссе и ул. Офицерской
Анастасия ФИЛАТОВА
Мужчина на Mitsubishi проехал на красный и спровоцировал серьезное ДТП

Мужчина на Mitsubishi проехал на красный и спровоцировал серьезное ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В полиции рассказали подробности ночного ДТП на пересечении Южного и Обводного шоссе и улицы Офицерской в Тольятти. Там столкнулись Mitsubishi Lancer и Kia Soul. По предварительным данным, аварию устроил пьяный водитель без прав.

- В 22:30 вторника, 6 июня 2023 года, 29-летний мужчина на Mitsubishi, двигаясь по улице Офицерской, на перекрестке с Южным шоссе проехал на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с автомобилем Kia под управлением 62-летнего водителя, который ехал по Южному шоссе на зеленый, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель Kia и его 61-летняя пассажирка. Им назначили амбулаторное лечение.

По информации полицейских, молодой человек на Mitsubishi не имел водительских прав. Кроме того, он, скорее всего, был пьян. Предполагаемый виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На него составили несколько протоколов. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

По словам жителей Тольятти, автомобилист на Mitsubishi может быть причастен и к другим ДТП. Очевидцы сообщают в соцсетях, что похожую машину ранее видели на улице 70 лет Октября. Якобы иномарка, выезжая со стоянки, ударила две машины, а затем вырулила на проезжую часть и врезалась в белую легковушку, развернув ее на 180 градусов. Однако пока официального подтверждения этому нет.

Нетрезвого автомобилиста подозревают в аварии на 70 лет Октября / Фото: Происшествия Тольятти

Нетрезвого автомобилиста подозревают в аварии на 70 лет Октября / Фото: Происшествия Тольятти

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