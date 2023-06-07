Дмитрий Азаров принял участие в открытии Добро.Конференции в Самаре

Конференция собрала 4500 участников из 88 регионов страны. Фото: Андрей Савельев

Во вторник, 6 июня 2023 года, в Самаре состоялось открытие Добро.Конференции. Мероприятие собрало 4500 участников из 88 регионов страны. Участие в церемонии принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

– Я очень рад, что Самарская область в этом году принимает такое доброе событие. Для нас это и большая честь, и фиксация достижений наших добровольцев и волонтеров. Искренне благодарен им за идеи, помогающие людям жить, нашей стране становиться сильнее, – обратился к присутствующим глава региона.

Заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев поблагодарил за место проведения конференции, отметив, что в регионе добровольчество активно развивается.

– Самарская область всегда была лидером по количеству участников движения. Дмитрий Игоревич, спасибо, что собрали всех тех, кому небезразлично дарение добра людям, за то, что объединили тех, кто избрал для себя это в качестве миссии, – обратился он к Дмитрию Азарову.

Конференция продлится до 10 июня. Участники узнают о помощи бойцам, которые вернулись с СВО, пройдут образовательную тренинговую программу, примут участие в проектной сессии «Модель социализации вернувшихся военнослужащих». Также стартует всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой» и грантовый конкурс, организованный Росмолодежью.

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