Появилась визуализации второй очереди ЖК «Горизонт» в Самаре

Жилая площадь составит 7187 квадратных метров. Фото: "Самарские новостройки"

В Самаре появилась визуализации второй очереди ЖК «Горизонт». К строительству жилого комплекса на Шестой просеке уже приступил СК «Град». Визуализацию опубликовал телеграм-канал «Самарские новостройки».

Новый жилой комплекс относится к типовому классу недвижимости. Стены будут выполнены из монолита-кирпича без отделки. В здании предусмотрено 18 этажей и 105 квартир. Жилая площадь составит 7187 квадратных метров, высота потолков достигнет 2,7 метров.

Дом запроектирован одноподъездным с наличием двух лифтов, при этом грузовые и грузопассажирские не предусмотрены. На территории будет 59 парковочных мест в паркинге, 105 гостевых – на придомовой территории. Ввести в эксплуатацию жилой комплекс планируется в четвертом квартале 2025 года, а передать ключи – до 31 декабря 2026 года.

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