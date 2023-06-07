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НовостиОбщество7 июня 2023 10:27

Бушующий ветер снес крыши домов в Самарской области в апреле 2023 года

Раскрытие кровли составило 400 квадратных метров
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жильцы сообщили, что проблема не решена по сей день. Фото: ОНФ Самарской области

Жильцы сообщили, что проблема не решена по сей день. Фото: ОНФ Самарской области

Жители ЖК «Солнечный» в селе Подстепки остались без крыши. Причина – сильный ветер, который разыгрался в регионе в апреле 2023 года. Кровлю снесло порывом, но проблема до сих пор не решена. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ Самарской области.

– Раскрытие кровли достигло 400 квадратных метров. На площадке уже прошло выездное совещание с участием ГЖИ, прокуратуры, министерства энергетики и ЖКХ, администрации села, фонда капремонта и УК, – поделились в региональном Народном фронте.

По итогам встречи жителям домов, находящихся на специальных счетах, предложили перейти в общий фонд капремонта. Жильцы 5 МКД, которые остались без кровли, обсудят сроки проведения капитального ремонта на общем собрании собственников. График встреч будет составлен до 13 июня.

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