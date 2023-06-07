Опубликована программа самарского фестиваля «Волгафест»-2023

Опубликована полная программа мероприятия

В Самарской области фестиваль «Волгафест» стартует уже в следующий вторник, 13 июня 2023 года. Появилась полная программа мероприятия.

Темой фестиваля станет «Любовь». Ежегодно мероприятие представляет самые прогрессивные, креативные культурные и образовательные проекты, которые задают тренды развития культуры и привлекает гостей. На данный момент специалисты подготавливают площадку фестиваля на самарской набережной. Организаторы представили полную программу. В этом году мероприятие расширит свою географию – параллельная программа пройдет и на других набережных региона.

Сердцем фестиваля станет музейный городок в Самаре, в котором объединятся галереи, творческие мастерские и музеи. Также жители не смогу пройти мимо паблик арт-объектов. Башня и Башня-опора станут визуальной доминантой фестиваля. Музыкальная программа стартует в день открытия в 18:30.

В рамках театральной программы состоятся показы для детей. Каждый вечер будут проходить сайт-специфик спектакль. Первый премьерный показ назначен на 21:00 12 июня. Ежедневный анонс программы указан на официальном сайте.