«КуйбышевАзот» возьмет шефство над особо охраняемой территорией «Ставропольский сосняк»

Соглашение подписали министр лесного хозяйства региона Алексей Веселов и генеральный директор химпредприятия Александр Герасименко / ПАО "КуйбышевАзот"

«КуйбышевАзот» подписал соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей с министерством лесного хозяйства Самарской области. Во вторник, 6 июня 2023 года, свои подписи на документе поставили министр Алексей Веселов и генеральный директор предприятия Александр Герасименко.

Стороны договорились, что будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды Самарской области. Кроме того, предприятие возьмет шефство над особо охраняемой территорией «Ставропольский сосняк», общая площадь которой составляет 861 га. Она расположена в тольяттинском лесу, который сильно пострадал во время природных пожаров. И «КуйбышевАзот» один из активных участников работ по его восстановлению. Также совместно со специалистами Минлесхоза будет разработана дорожная карта по сохранению памятника природы.

- Вопросы охраны окружающей среды для нас всегда на особом контроле. Соглашение с профильным министерством только дополнительно подтверждает наши намерения и согласуется с той работой, которую мы проводим на протяжении многих лет. Для нашего коллектива уже давно стало доброй традицией участвовать в мероприятиях по посадке и восстановлению леса, пострадавшего из-за пожаров. Взяв в шефство «Ставропольский сосняк», предприятие берет на себя серьезные обязательства в рамках своей природоохранной деятельности, - отметил Александр Герасименко.

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