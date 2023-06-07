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НовостиОбщество7 июня 2023 10:54

Самара попала в топ популярных спортивных городов июня 2023 года

Специалисты выявили десять популярных городов
Алена ПРОВКИНА
Самара попала в список спортивных городов

Самара попала в список спортивных городов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в список самых популярных спортивных городов. Специалисты рассмотрели результаты социального опроса.

По информации пресс-службы ТВИЛ, 7 июня празднуется Международный день бега. Специалисты проанализировали данные заявок и смогли определить самый спортивные города в том году. На первом месте оказалась Москва, на втором – Казань, а на третьем месте – Калининград.

Также в список попали: Махачкала, Краснодар, Екатеринбург, Воронеж, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Самара и Самарская область заняли десятое место в рейтинге.