В Самарской области пройдет образовательная программа для представителей модного бизнеса

Участники поработают с экспертами, узнают много нового о трендах Фото: правительство Самарской области

В Самарской области впервые пройдет образовательная программа для представителей креативных индустрий и модного бизнеса. Ее организаторами выступают областное минэкономразвития, региональный центр «Мой бизнес» и Институт развития модной индустрии Beinopen.

– В Самарской области это направление актуально – многие местные предприниматели уже пытаются занять свободные ниши после ухода иностранных компаний и найти своего потребителя. Уверен, что эксперты проекта помогут начинающим предпринимателям вырасти в уверенные предприятия, – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

5-6 июня в центре «Мой бизнес» прошел интенсив «Модные гастроли». Участники узнали об эффективных инструментах и трендах, приняли участие в практических занятиях.

8 июня начнется акселерационный курс. В его рамках представители модной индустрии будут работать с экспертами, смогут выйти на новый этап развития. По итогам обучения будут отобраны 5 брендов, которые смогут получить индивидуальное консультирование и услугу выбор: проработку брендинга, ассортимента или социальных сетей.

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