Российским автомобилистам запретили использовать шипованные шины летом

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В России автомобилистам запретили использовать шипованную резину летом. Соответствующее постановление выпустило правительство РФ.
— Шипы летом разрушают дороги, тормозной путь увеличивается, а следовательно, повышается опасность маневрирования. Постановление не позволит ленивым и нерадивым владельцам автомобилей пропустить момент, когда нужно было «переобуться», — приводит ФАН слова депутата Госдумы РФ, члена комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александра Толмачева.
Согласно документу, на автомобиле нельзя будет ездить, если летом на его колесах установлены шипованные шины и если зимой — летние. Также запрещено будет использовать авто, если зимние шины и шипованные шины есть не на всех колесах ТС. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2023 года.
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