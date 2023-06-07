В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал

Сейчас в регионе на разной стадии реализации находятся более 250 крупных проектов. Фото: минэкономразвития Самарской области

За первый квартал 2023 года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 72,6 миллиардов рублей. Это на 5,9 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Правительство региона крайне заинтересовано в новых инвестпроектах и делает все возможное, чтобы они успешно реализовывались. Мы улучшаем взаимодействие с инвесторами в новых условиях, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Так, развиваются действующие и разрабатываются новые инструменты поддержки, строятся новые индустриальные парки для производств, реализуются крупные государственно-частные инфраструктурные проекты, которые позволяют активнее развивать целые отрасли.

Министр отметил, что в условиях меняющейся экономической ситуации бизнес тоже активно адаптируется под новые вызовы. Например, занимает высвобождающиеся ниши, выходит на новые рынки, меняет поставщиков, приобретает новых партнеров.

Сейчас в регионе на разной стадии реализации находятся более 250 крупных проектов с общим объемом инвестиций в 1,4 триллиона рублей. Напомним, еще в 2018 году объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 миллиардов рублей, по итогам 2022 года эта цифра выросла на 70%.

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