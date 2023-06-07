В Самарской области прошло соревнование кинологов

Сотрудникам вручили награды. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области на базе центра кинологической службы регионального главка прошли соревнования кинологов. 16 сотрудников состязались по нескольким дисциплинам.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 16 специалистов-кинологов с натренированными собаками прорабатывали запаховый след человека, выборку вещей, защитные службы, поиск и обнаружение взрывчатых или наркотических средств.

В результате сотрудникам и собакам вручили награды. Вся подробная информация указана на сайте ГУ МВД России по региону.