В Самарской области по решению губернатора создадут министерство молодежной политики

В регионе много общественных организаций и известных движений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будет создано министерство молодежной политики. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров 6 июня в ходе церемонии открытия всероссийского слета волонтеров «Добро.Конференция – 2023».

— Наши проекты, идеи, программы по поддержке молодежных движений повзрослели для того, чтобы создать министерство. Я уверен, что создание министерства молодежной политики поспособствует прогрессу и вовлечению все больше молодежи, — сказал глава региона.

В регионе много общественных организаций и известных движений, которые требуют к себе постоянного внимания и активности. Также большое внимание уделяется вопросам молодежной политики, а также поддержке движений, идей, проектов и инициатив.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев поддержал решение Дмитрия Азарова и отметил, что работа с детьми, подростками и молодежью становится приоритетом, а в Самарской области есть команда, которая умеет работать с молодежью.

Предполагается, что благодаря решению создать отдельное ведомство у молодых людей появится больше разных возможностей, в том числе грантов на поддержку проектов, событий, ускорится появление инфраструктуры молодежных пространств. Все организационно-правовые вопросы по созданию министерства молодежной политики должны быть завершены до конца 2023 года.

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