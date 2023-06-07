Повар из Самарской области не получила миллион в кулинарном проекте

Самарчанка попала в финал. Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!"

Повар из Самарской области приняла участие в кулинарном шоу «Кондитер». Девушка не получила финальный приз.

По информации пресс-службы телеканала «Пятница», в шоу кулинары-любители и профессиональный пекари соревновались за титул лучшего кондитера страны и за денежный приз – один миллион рублей. Победительницей шоу стала Диана Кинкладзе из города Севастополь.

Также среди претендентов на победу оказалась 29-летняя девушка из Самары Кристина Костанян. Участница прошла масштабный кастинг и покорила тортом звездного ведущего.