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НовостиОбщество7 июня 2023 11:56

Повар из Самарской области не получила миллион в кулинарном проекте

Шоу показывали на телеканале «Пятница!»
Алена ПРОВКИНА
Самарчанка попала в финал. Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!"

Самарчанка попала в финал. Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!"

Повар из Самарской области приняла участие в кулинарном шоу «Кондитер». Девушка не получила финальный приз.

По информации пресс-службы телеканала «Пятница», в шоу кулинары-любители и профессиональный пекари соревновались за титул лучшего кондитера страны и за денежный приз – один миллион рублей. Победительницей шоу стала Диана Кинкладзе из города Севастополь.

Также среди претендентов на победу оказалась 29-летняя девушка из Самары Кристина Костанян. Участница прошла масштабный кастинг и покорила тортом звездного ведущего.