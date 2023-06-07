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НовостиОбщество7 июня 2023 12:31

В Самаре местная жительница украла более 2 миллионов рублей

Подозреваемую задержали
Алена ПРОВКИНА
Женщина украла средства

Женщина украла средства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители задержали злоумышленницу, причастную к краже. Женщина присвоила более 2 миллионов рублей.

По информации УФСБ России по Самарской области, сотрудники федеральной службы безопасности и полицейские задержали жительницу поселка Зубчаниновка. Она причастна к хищению средств кредитной организации. Правоохранители нашли в доме злоумышленницы предметы и документы, подтверждающие ее вину.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Специалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.