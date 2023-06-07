В Самаре местная жительница украла более 2 миллионов рублей

Женщина украла средства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители задержали злоумышленницу, причастную к краже. Женщина присвоила более 2 миллионов рублей.

По информации УФСБ России по Самарской области, сотрудники федеральной службы безопасности и полицейские задержали жительницу поселка Зубчаниновка. Она причастна к хищению средств кредитной организации. Правоохранители нашли в доме злоумышленницы предметы и документы, подтверждающие ее вину.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Специалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.