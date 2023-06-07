Более 250 незаконных ларьков и киосков осталось демонтировать в Самаре

Сегодня от незаконного киоска освободили территорию у дома № 7 по ул. Георгия Димитрова Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконных объектов потребрынка. Если в начале 2020 года в городе насчитывалось 826 нелегальных ларьков и киосков, то теперь их осталось 256. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

- Каждый из девяти районов Самары имеет график вывоза подобных объектов. В бюджете заложены необходимые средства на эти цели. В планах продолжать эту работу до полной ликвидации всех незаконных помещений, - рассказал глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

К примеру, в среду, 7 июня 2023 года, в Кировском районе демонтировали киоск у дома № 7 по улице Георгия Димитрова. Там работал предприниматель, который нелегально торговал алкоголем. На него не раз составляли протоколы, но он продолжал нарушать закон. В итоге власти расторгли с ним договор аренды и в принудительном порядке убрали торговую точку. В мэрии отмечают, что на сегодняшний день от незаконных киосков и лотков районная администрация также освободила бульвар Металлургов и улицу Победы.

В администрации Самары напоминают предпринимателям: объекты, которые не имеют правоустанавливающих документов на занимаемые земельные участки, являются незаконными и подлежат ликвидации.

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