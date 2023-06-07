Аммиакопровод «Тольятти — Одесса» подорвали украинские диверсанты в Харьковской области

Трубопровод подорвали вечером 5 июня 2023 года в районе села Масютовка / Фото: vk.com/mash

Вечером в понедельник, 5 июня 2023 года, был подорван аммиакопровод «Тольятти — Одесса». Произошло все в районе села Масютовка Харьковской области. Как сообщили в министерстве обороны РФ, подрыв осуществила украинская диверсионно-разведывательная группа.

- В результате террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди российских военнослужащих нет, - говорится в сообщении Минобороны РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, сейчас через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории.

Ситуацию прокомментировали и в министерстве иностранных дел России. Как заявила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова, восстановление аммиакопровода «Тольятти — Одесса» займет от одного до трех месяцев. Это при наличии доступа к месту повреждения. Дипломат отметила, что Россия намерена сделать все возможное, чтобы выяснить обстоятельства подрыва трубопровода.

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