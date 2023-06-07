В Самарской области объявлена чрезвычайная опасность лесов с 8 по 12 июня

Жителям не рекомендуют посещать леса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. В регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов с 8 по 12 июня 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе устанавливается сухая жарка погода, из-за чего возрастает риск природных пожаров. Специалисты отмечают, что частой причиной возгораний становится человеческая халатность. Жителям рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов.

Также не стоит разводить костры в лесах, не поджигать сухую траву, не бросать спички или сигареты. Помимо этого, не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах.