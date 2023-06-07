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НовостиОбщество7 июня 2023 13:26

Самарцы стали в 2,5 раза чаще доезжать до конца одной из самых красивых трасс мира

Все больше жителей региона полностью преодолевают Чуйский тракт на Алтае
Илона МАЙСКАЯ
Протяженность главной артерии Горного Алтая составляет более тысячи километров / Фото: Антон Петров

Протяженность главной артерии Горного Алтая составляет более тысячи километров / Фото: Антон Петров

Жители Самарской области стали чаще доезжать до конца Чуйского тракта — главной артерии Горного Алтая, протяженность которой составляет более тысячи километров. В 2022 году число тех, кто добрался до окончания одной из самых красивых трасс мира (вблизи границы с Монголией), выросло в 2,5 раза. Такие цифры зафиксировали в высокий туристический сезон — с мая по сентябрь.

В целом число россиян, которые отметились в селе Жана Аул, в прошлом году выросло на треть по сравнению с 2021-м. В топ-3 главных ездоков по Чуйскому тракту вошли жители Алтайского края, республики Алтай и Кемеровской области. Также в шорт-листе — Новосибирская, Московская, Томская, Ленинградская области, Красноярский край, Омская и Свердловская области.

Отправляясь в столь дальнюю дорогу, путешественники составляют маршрут, изучают интересные факты, советы, смотрят видеоблоги. Также в поездке они часто делятся с близкими фото, видео и новостями. Поэтому для туристов важны мобильный интернет и стабильная голосовая связь. билайн обеспечил надежность их работы на протяжении всего Чуйского тракта. Как сообщили в компании, они провели очередную оптимизацию сети и сделали более стабильным покрытие 4G на семи участках трассы: село Дубовка, турбаза «Юность», отрезок от курорта Манжерок до села Барангол, село Черга, Семинский перевал, село Туекта и село Курай. Доступ к скоростному мобильному интернету LTE получили не только местные жители, но и путешественники.

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