Самарцы стали в 2,5 раза чаще доезжать до конца одной из самых красивых трасс мира

Протяженность главной артерии Горного Алтая составляет более тысячи километров / Фото: Антон Петров

Жители Самарской области стали чаще доезжать до конца Чуйского тракта — главной артерии Горного Алтая, протяженность которой составляет более тысячи километров. В 2022 году число тех, кто добрался до окончания одной из самых красивых трасс мира (вблизи границы с Монголией), выросло в 2,5 раза. Такие цифры зафиксировали в высокий туристический сезон — с мая по сентябрь.

В целом число россиян, которые отметились в селе Жана Аул, в прошлом году выросло на треть по сравнению с 2021-м. В топ-3 главных ездоков по Чуйскому тракту вошли жители Алтайского края, республики Алтай и Кемеровской области. Также в шорт-листе — Новосибирская, Московская, Томская, Ленинградская области, Красноярский край, Омская и Свердловская области.

Отправляясь в столь дальнюю дорогу, путешественники составляют маршрут, изучают интересные факты, советы, смотрят видеоблоги. Также в поездке они часто делятся с близкими фото, видео и новостями. Поэтому для туристов важны мобильный интернет и стабильная голосовая связь. билайн обеспечил надежность их работы на протяжении всего Чуйского тракта. Как сообщили в компании, они провели очередную оптимизацию сети и сделали более стабильным покрытие 4G на семи участках трассы: село Дубовка, турбаза «Юность», отрезок от курорта Манжерок до села Барангол, село Черга, Семинский перевал, село Туекта и село Курай. Доступ к скоростному мобильному интернету LTE получили не только местные жители, но и путешественники.

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