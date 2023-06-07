В Самаре экс-полицейского осудили за побег арестанта из изолятора

Правоохранителя наказали рублем за побег одного из арестованных Фото: Кирилл ЧАЩИН

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор бывшему полицейскому, из-за халатности которого совершил побег подследственный. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

Все случилось в начале августа 2021 года в изоляторе временного содержания транспортной полиции. Один из арестованных открыл окно с помощью столовых приборов, которые остались в камере после приема пищи. Затем он соорудил веревку из простыней и выбрался наружу. Как ранее писала «КП-Самара», побег совершил уроженец Кемеровской области, которого задержали за хранение крупной партии наркотиков. На тот момент ему было 19 лет.

Беглеца задержали в течение нескольких часов на территории вагонного депо станции Самара. В дальнейшем вину за выходку арестованного возложили на дежурного группы режима изолятора временного содержания. По версии следствия, он ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности: не проверил работоспособность технических средств охраны и пожарной сигнализации в камере.

Недавно бывший полицейский предстал перед судом. Ему назначили наказание в виде штрафа. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, он должен будет заплатить в доход государства 40 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал