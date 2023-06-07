В Самарской области уже осенью планируют завершить реконструкцию водовода в селе Орловка

Жителей обеспечат чистой водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Орловка Кошкинского района Самарской области в скором времени завершат реконструкцию водоснабжение. Работы начались в рамках реализации проекта «Чистая вода».

По информации проектной дирекции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, на данный момент в регионе ведут строительно-монтажные работы сразу на 9 объектах водоснабжения. Основные работы на объекте в селе завершены. Техническую готовность оценивают в 96%. Запуск планируется осенью 2023 года. После ввода объекта в эксплуатацию около 1400 жителей будут обеспечены качеством питьевой водой.

На объекте пробурили две новые водозаборные скважины, их оборудовали насосными станциями. Сейчас специалисты ведут работы по монтажу сетей связи.