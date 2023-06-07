Обглодал плодовые деревья и собрал толпу зевак: молодой лось забрел в частный сектор в Самаре

Сохатый вел себя спокойно и без агрессии, но его все равно решили вернуть в естественную среду обитания / Фото: vk.com/depohota63

Стали известны подробности спасения лося в Самаре. Сохатый пришел к жителям поселка Мясокомбинат в Советском районе 6 июня 2023 года. И хотя гость вел себя прилично, его все-таки решили поскорее отправить восвояси. Как проходила операция по поимке лося, рассказали и показали в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

По данным ведомства, информация о нахождении дикого животного в поселке Мясокомбинат поступила примерно в шесть часов вечера. На место стразу же выехали представители департамента, полицейские и сотрудники МЧС. Молодого самца лося нашли в переулке Большой Прибрежный. Вел он себя спокойно, агрессии не проявлял и вовсю обгладывал местные плодовые деревья.

— В целях предотвращения возможной угрозы здоровью граждан сотрудники полиции и МЧС автомобилями заблокировали животное в конце переулка, так как там собралось много любопытных людей. Ветеринары обездвижили лося с помощью специального ружья, оснащенного шприцами со снотворным. Через некоторое время он уснул, и тогда его общими усилиями погрузили в прицеп и отвезли в естественную среду обитания — в Волжский район, — рассказали в департаменте охоты и рыболовства.

Утром в среду, 7 июня 2023 года, егеря наведались в место выпуска сохатого и проверили, как он себя чувствует. Лось благополучно пришел в себя и отправился в лес по своим делам.

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