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НовостиОбщество7 июня 2023 14:24

В Самарской области мужчина выплатит 80 тысяч рублей за убийство косули

Уголовное дело направили в суд
Алена ПРОВКИНА
Мужчину оштрафуют

Мужчину оштрафуют

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе Самарской области мужчина незаконно охотился на животных. Теперь его обязали возместить причиненный ущерб.

По информации прокуратуры Самарской области, 51-летний местный житель подозревается в незаконной охоте на косулю. В ходе дознания подозреваемый признался, что осенью прошлого года решил поохотиться на животных, не имея разрешения и путевки на добычу охотничьих ресурсов. Злоумышленник использовал карабин калибра 7,62 мм и застрелил двух косуль (самку и самца).

Своими действиями мужчина причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей. Уголовное дело направят мирового судье.