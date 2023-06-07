В Самарской области мужчина выплатит 80 тысяч рублей за убийство косули

Мужчину оштрафуют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинельском районе Самарской области мужчина незаконно охотился на животных. Теперь его обязали возместить причиненный ущерб.

По информации прокуратуры Самарской области, 51-летний местный житель подозревается в незаконной охоте на косулю. В ходе дознания подозреваемый признался, что осенью прошлого года решил поохотиться на животных, не имея разрешения и путевки на добычу охотничьих ресурсов. Злоумышленник использовал карабин калибра 7,62 мм и застрелил двух косуль (самку и самца).

Своими действиями мужчина причинил ущерб в размере 80 тысяч рублей. Уголовное дело направят мирового судье.