В Самару планируют привезти новые трамваи к осени 2023 года

Новые трамваи совсем скоро прибудут в регион. Фото: мэрия

В Самаре привезут 12 новых вагонов трамваев к осени 2023 года. Сроки поставки сдвинулись.

Информацию о смещении сроков сообщили во время совещания в правительстве региона. Ранее белорусские трамваи планировали привезти в июле, теперь же поставка ожидается в августе-сентябре текущего года. В губернии также продолжают реконструкцию существующих вагонов.

Специалисты планируют обновить до 300 трамвайных вагонов. В регионе обновят и автобусный парк. Контракты на поставку уже заключены. В Самарскую области прибудут 108 новых автобусов большой вместимости.