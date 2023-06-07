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НовостиОбщество7 июня 2023 14:58

На самарских пляжах приступили к размещению теневых навесов

На участке появится специализированное оборудование
Алена ПРОВКИНА
На пляжах установят теневые навесы. Фото: мэрия

На пляжах установят теневые навесы. Фото: мэрия

В Самаре специалисты продолжают подготавливать территорию к пляжному сезону. На берег завезли песок и начали размещать специальное оборудование.

По информации городской администрации, всего на пляжи привезли порядка 18 тысяч тонн песка. Там, где его планировка завершена, подрядчики приступили к размещению специального оборудования, в том числе элементов благоустройства. Так, в городе появится 15 теневых навесов разных размеров. Помимо этого, в скором времени завершится благоустройство «Доступного пляжа».

Также на пляжи привезут новые деревянные одноместные раздевалки. Кроме того, по просьбе жителей установят места, предназначенные для мытья ног.