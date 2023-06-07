Самарские военный санаторий «Волга» признали лучшим в стране в трех номинациях

Санаторий признали лучшим в трех номинаций. Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Клинический санаторий «Волга» признали лучшим в стране сразу в трех направлениях. В стране прошел всероссийский форум «Здравница-2023».

По информации пресс-службы Центрального военного округа, форум прошел с 30 мая по 2 июня в Хабаровске под руководством Российской академии наук и Национальной курортной ассоциации. Санаторий получил первые места в номинациях: «Лучшая здравница по восстановительному лечению», «Лучшая здравница по медико-психологической реабилитации» и «Лидер по национальному использованию природно-рекреационных ресурсов».

Санаторий «Волга» входит в комплекс «Приволжский» и является одни из старейших центров реабилитации.