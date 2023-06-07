В Самаре водитель, сбивший велосипедиста, понесет уголовную ответственность

Приговор еще не вступил в свою законную силу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кировском районе Самары водитель, сбивший велосипедиста, понесет уголовную ответственность. Пострадавший скончался.

По информации прокуратуры Самарской области, ранним утром летом прошлого года водитель иномарки «CHEVROLET KLAN» ехал по улице Береговой. Во время движения автолюбитель сбил велосипедиста. В результате столкновения, пострадавший скончался. Уголовное дело рассмотрели в суде, автомобилисту вынесли обвинительный приговор.

Подсудимому назначили срок лишения свободы – 1 год в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в свою законную силу.