В Самарской области комбикормовый завод и его руководителя оштрафовали

Суд рассмотрел дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители провели проверку ООО «Большечерниговский комбикормовый завод». Оказалось, организация совершила коррупционное преступление.

По информации прокуратуры Самарской области, организацию и руководителя завода подозревают в принятии на работу бывшего муниципального служащего. При этом, директор не сообщил об этом в администрацию района. Чтобы устранить нарушение, организации и руководителю направили представление об административном правонарушении.

Суд рассмотрел дело. Руководителя и организацию привлекли к ответственности. Их оштрафовали на 70 тысяч рублей.