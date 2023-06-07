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НовостиОбщество7 июня 2023 16:56

В Самарской области комбикормовый завод и его руководителя оштрафовали

Организация совершила коррупционное правонарушение
Алена ПРОВКИНА
Суд рассмотрел дело

Суд рассмотрел дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители провели проверку ООО «Большечерниговский комбикормовый завод». Оказалось, организация совершила коррупционное преступление.

По информации прокуратуры Самарской области, организацию и руководителя завода подозревают в принятии на работу бывшего муниципального служащего. При этом, директор не сообщил об этом в администрацию района. Чтобы устранить нарушение, организации и руководителю направили представление об административном правонарушении.

Суд рассмотрел дело. Руководителя и организацию привлекли к ответственности. Их оштрафовали на 70 тысяч рублей.