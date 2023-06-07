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НовостиОбщество7 июня 2023 17:35

В Самаре ожидается магнитная буря 8 июня 2023 года

Специалисты предупредили местных жителей
Алена ПРОВКИНА
Метеочувствительным следует подготовиться

Метеочувствительным следует подготовиться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты предупредили местных жителей о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу в четверг, 8 июня 2023 года.

По информации сервиса mu-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день горожане могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия: головная боль, слабость. Также у жителей может снизиться внимание и работоспособность или появится сонливость.

В этот период метеочувствительным самарцам рекомендуют не перенапрягаться. Стоит больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.