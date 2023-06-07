В Самаре ожидается магнитная буря 8 июня 2023 года

Метеочувствительным следует подготовиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты предупредили местных жителей о надвигающейся магнитной буре. Она накроет областную столицу в четверг, 8 июня 2023 года.

По информации сервиса mu-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день горожане могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия: головная боль, слабость. Также у жителей может снизиться внимание и работоспособность или появится сонливость.

В этот период метеочувствительным самарцам рекомендуют не перенапрягаться. Стоит больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.