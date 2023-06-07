Губернатор Самарской области обсудил вопросы развития Поволжской академии образования и искусств

Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития академии. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития Поволжской академии образования и искусств с членами попечительского совета, в Академии Святителя Алексия прошло заседание.

Глава региона проверил ход строительства и оснащения академии и обозначил задачи попечительского совета, в числе которых решение вопросов завершения строительства и содействие образовательным программам. На данный момент в структуре академии 7 кафедр, обучение проходят 639 студентов. Образовательная организация реализует 15 программ бакалавриата, 3 программа магистратуры и 5 программ специалитета классического музыкального образования.

Студентов Академии Святителя Алексия предложено также привлекать к работе в образовательных организациях по проекту «Годичная практическая подготовка», когда студенты последних курсов приходят на оплачиваемую годичную практику с сохранением всех льгот как молодым специалистам (ежемесячная выплата 5 тысяч рублей в течение трех лет молодым педагогам до 35 лет).

Мерой поддержки молодых педагогов станет ипотечное жилищное кредитование. Мера распространится на студентов-педагогов после получения диплома. Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что академии необходимо выйти на полную проектную мощность, которая составляет 1000 студентов. Одним из направлений привлечения абитуриентов в Поволжскую академию образования и искусств может стать соответствующая межрегиональная программа. Дмитрий Азаров отметил, что это предложение может быть рассмотрено на уровне полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.