В Самарской области пенсионерам помогают восстановить утраченные навыки

В регионе оказывают помощь пожилым людям Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарских отделениях социальной реабилитации пожилым людям помогают вернуть утраченные навыки. В регионе реализуют проекты «Старшее поколение» и «Демография».

По информации пресс-службы правительства региона, в школах реабилитации и ухода появилось новое современное оборудование, два автомобиля «Газель» с подъемниками и дополнительные средства. В губернии организовали работу порядка 53 школ реабилитации. В прошлом году занятия посетили 21630 человек, а с начала этого года – 7191 человек.

Специалисты помогают адаптироваться пожилым людям, а также обучить родственников уходу за тяжелобольными людьми. Занятия проводят в специально оборудованной комнате.