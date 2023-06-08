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НовостиОбщество8 июня 2023 3:59

В Самарской области пенсионерам помогают восстановить утраченные навыки

Работы проводят в школах реабилитации
Алена ПРОВКИНА
В регионе оказывают помощь пожилым людям

В регионе оказывают помощь пожилым людям

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарских отделениях социальной реабилитации пожилым людям помогают вернуть утраченные навыки. В регионе реализуют проекты «Старшее поколение» и «Демография».

По информации пресс-службы правительства региона, в школах реабилитации и ухода появилось новое современное оборудование, два автомобиля «Газель» с подъемниками и дополнительные средства. В губернии организовали работу порядка 53 школ реабилитации. В прошлом году занятия посетили 21630 человек, а с начала этого года – 7191 человек.

Специалисты помогают адаптироваться пожилым людям, а также обучить родственников уходу за тяжелобольными людьми. Занятия проводят в специально оборудованной комнате.