Экс-главе «Тольяттихимбанка», осужденному за взятку в 2 млн долларов, отказали в смягчении наказания

Решение Новокуйбышевского суда о замене принудительными работами отменено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области бывшему председателю правления АО «Тольяттихимбанк», который находится в колонии за покушение на дачу взятки в размере 2 миллионов долларов, отказали в замене неотбытого срока лишения свободы на принудительные работы.

Взятка предназначалась судье Верховного суда Российской Федерации в связи с рассмотрением кассационной жалобы ОАО «Тольяттиазот» о признании незаконными решения налоговой службы об уплате недоимки по налогам, а также судебных актов, которые оставили его в силе.

В 2021 году экс-председателю было назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также должен был выплатить штраф в размере 338 миллионов рублей.

Однако Новокуйбышевский суд от 17 апреля 2023 года заменил неотбытую часть наказания более мягким видом, а именно принудительными работами. После вмешательства Самарской прокуратуры судебный акт отменен, а бывшему председателю отказано в замене наказания.

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