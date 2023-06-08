В Самарской области выплата на покупку газового оборудования назначается 24 категориям льготников

Позднее в список включили участников СВО и членов их семей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области социальная выплата на приобретение газового оборудования распространяется на 24 льготных категории граждан и составляет 169 тысяч рублей на домовладение. Это одни из самых высоких показателей в стране.

Благодаря выплате можно приобрести газовое оборудование и построить внутридомовую газораспределительную сеть. В список льготников, кому она положена, вошли инвалиды и участники Великой Отечественной войны (и их вдовы), семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, инвалиды первой и второй групп и другие.

Позднее в список включили участников СВО и членов их семей. В 2022 году льготой воспользовались 166 жителей региона, а за первые месяцы 2023 года выплату получили уже 118 семей.

Потенциал догазификации Самарской области на 2022-2023 годы составляет 23 427. Заключено 11 435 договоров на догазификацию, 5258 уже выполнено до границ земельных участков.

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