Горожане смогут посетить выставку «Деревянная Самара, которую мы не знаем»

В городе пройдет выставка

В Самаре откроется еще одна выставка в музее-галерее «Заварка». Ее можно посетить с 9 июня по 31 августа 2023 года.

По информации пресс-службы музея, выставка «Деревянная Самара, которую мы не знаем» станет третьей частью проекта «История самарского деревянного зодчества». В экспозиции представят более 40 фотографий зданий из личных коллекций и государственного архива региона. Первый зал будет посвящен церковному зодчеству. Темой центрального зада – «Деревянный город на Волге».

В третьем зале будут представлены здания, сгоревшие, снесенные или перестроенные за последние 20 лет. Также в течение работы выставки будет проходить серия мероприятий: экскурсии по экспозиции, мастер-классы и лекции. Вход на мероприятия будет свободный.