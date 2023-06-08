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НовостиОбщество8 июня 2023 4:54

Горожане смогут посетить выставку «Деревянная Самара, которую мы не знаем»

Выставку можно посетить с 9 июня по 31 августа
Алена ПРОВКИНА
В городе пройдет выставка

В городе пройдет выставка

В Самаре откроется еще одна выставка в музее-галерее «Заварка». Ее можно посетить с 9 июня по 31 августа 2023 года.

По информации пресс-службы музея, выставка «Деревянная Самара, которую мы не знаем» станет третьей частью проекта «История самарского деревянного зодчества». В экспозиции представят более 40 фотографий зданий из личных коллекций и государственного архива региона. Первый зал будет посвящен церковному зодчеству. Темой центрального зада – «Деревянный город на Волге».

В третьем зале будут представлены здания, сгоревшие, снесенные или перестроенные за последние 20 лет. Также в течение работы выставки будет проходить серия мероприятий: экскурсии по экспозиции, мастер-классы и лекции. Вход на мероприятия будет свободный.