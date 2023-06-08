Mitsubishi Pajero опрокинулся на бок после ДТП с LADA Granta на ул. Мичурина в Самаре

Участники аварии в медицинские учреждения не обращались. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 8 июня, рано утром в Самаре произошло ДТП с перевертышем. Примерно в 07:30 водитель автомобиля Mitsubishi Pajero врезался в LADA Granta.

— Мужчина ехал по улице Мичурина со стороны Полевой в направлении Коммунистической. Поворачивая налево, он не уступил дорогу отечественной легковушке, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В это время LADA Granta ехала во встречном направлении. В результате транспортные средства столкнулись, а иномарка перевернулась. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Участники аварии в медицинские учреждения не обращались. Отмечается, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель, движущейся по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

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