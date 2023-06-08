В Самаре часть горожан планируют продлить День России отгулами и отпусками

Многие планируют продлить свой отпуск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре некоторые трудоустроенные горожане планируют продлить День России отгулами и отпусками. Местные жители приняли участие в опросах.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 14% опрошенных рассказали о своих планах продлить июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. Также 60% респондентов признались, что не планируют брать дополнительные дни отдыха после 12 июня.

Эксперты отмечают, что женщины будут брать отпускные дни и отгулы чаще, чем мужчины – 20% и 9% соответственно. Больше всех тех, кто хочет продлевать отдых среди опрошенных, доход которых от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.