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НовостиОбщество8 июня 2023 5:15

В Самаре часть горожан планируют продлить День России отгулами и отпусками

Жители приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Многие планируют продлить свой отпуск

Многие планируют продлить свой отпуск

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре некоторые трудоустроенные горожане планируют продлить День России отгулами и отпусками. Местные жители приняли участие в опросах.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 14% опрошенных рассказали о своих планах продлить июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. Также 60% респондентов признались, что не планируют брать дополнительные дни отдыха после 12 июня.

Эксперты отмечают, что женщины будут брать отпускные дни и отгулы чаще, чем мужчины – 20% и 9% соответственно. Больше всех тех, кто хочет продлевать отдых среди опрошенных, доход которых от 50 до 80 тысяч рублей в месяц.