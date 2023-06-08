В Самарской области девушка на Volkswagen врезалась в столб и попала в больницу

С травмой ноги ее госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: телеграм-канал "Типичный Тольятти"

В четверг, 8 июня, поздно ночью в Самарской области произошло ДТП. В 02:40 автомобилистка на Volkswagen Jetta влетела в столб на кольце рядом с торговым центром «Аэрохолл» в Тольятти.

— 26-летняя девушка за рулем иномарки не справилась с управлением. С травмой ноги ее госпитализировали в медицинское учреждение, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. В каком состоянии находится молодая автомобилистка, неизвестно.

Утром 8 июня произошло еще одно ДТП. Mitsubishi Pajero и LADA Granta столкнулись на ул. Мичурина в Самаре. В результате столкновения иномарка перевернулась.

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