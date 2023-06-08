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НовостиОбщество8 июня 2023 5:52

В Самарской области задержали мужчину, забиравшего «закладки» из тайников

Горожанина заключили под стражу
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленника задержали

Злоумышленника задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники полиции получили информацию о причастности жителям к незаконному обороту наркотиков. Злоумышленника задержали.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемого задержали рядом с жилым домом, расположенном на улице Металлистов. Правоохранители изъяли у злоумышленника сверток изоленты, внутри которого находилось запрещенное порошкообразное вещество. Также у горожанина нашли в телефоне координаторы тайников-закладок.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности. Пока задержанного заключили под стражу. Дело направили в суд.