Форум соцрекламы и общественных инициатив «Добрые новости» проходит в Самарской области

Своим опытом поделятся федеральные и региональные эксперты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области проходит XXI форум социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». В регионе собрались профессионалы из разных уголков страны. Об этом сообщает официальный канал Самарской области.

В этом году мероприятие проходит на базе учебно-спортивного центра «Грация» в Самаре. Программа форума включает мастер-классы, круглые столы и живые дискуссии. Своим опытом поделятся федеральные и региональные эксперты.

Предусмотрена работа пяти площадок: «Геобрендинг: практические коммуникации в продвижении территорий России», «Сценарии информационной войны в современных условиях», «Социальная эффективность медиа: коммуникационные сети, СМИ и киноиндустрия».

Еще две площадки называются «Современные тренды медиаобразования России» и «Социальная реклама как инструмент коррекции социально значимых проблем». Напомним, проект реализуется в Самарской области с 2012 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.