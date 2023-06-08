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НовостиОбщество8 июня 2023 6:32

В Самарской области включат сирены для проверки с 8 по 15 июня 2023 года

Жителей просят сохранять спокойствие
Алена ПРОВКИНА
В регионе прозвучат сирены

В регионе прозвучат сирены

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о проверки сирен. Испытания комплексной системы экстренного оповещения пройдут с 8 по 15 июня 2023 года.

По данным департамента информтехнологии региона, тестовое краткосрочное включение сирен возможно в отдельных районах. Их планируют провести в Самаре 8 и 9 июня, в Новокуйбышевске – 8 июня, в Тольятти, Жигулевске, Сызрани– 14 июня, Отрадном – 15 июня, в Кинельском и Нефтегорском районах – 14 июня.

Горожан просят сохранять спокойствие. Сирены включат ради проверки.