В Самарской области включат сирены для проверки с 8 по 15 июня 2023 года

В регионе прозвучат сирены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о проверки сирен. Испытания комплексной системы экстренного оповещения пройдут с 8 по 15 июня 2023 года.

По данным департамента информтехнологии региона, тестовое краткосрочное включение сирен возможно в отдельных районах. Их планируют провести в Самаре 8 и 9 июня, в Новокуйбышевске – 8 июня, в Тольятти, Жигулевске, Сызрани– 14 июня, Отрадном – 15 июня, в Кинельском и Нефтегорском районах – 14 июня.

Горожан просят сохранять спокойствие. Сирены включат ради проверки.