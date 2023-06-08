Жителю Самарской области пришлось оплатить задолженность по налогам, чтобы продать дом

Денежные средства перечислены взыскателю, а ограничительные меры сняты. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области житель Безенчукского района накопил задолженность по налогам в размере 210 тысяч рублей. Оплатил он ее только, чтобы продать дом, так как судебные приставы запретили проводить любые регистрационные действия с имуществом.

— В отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя налоговой задолженности. В срок мужчина не выплатил долг, — сообщили в ГУ ФССП по Самарской области.

В связи с этим судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия недвижимого имущества. Как раз в это время мужчина хотел продать свой дом. Чтобы сделка купли-продажи состоялась, жителю региона пришлось оплатить задолженность. Денежные средства перечислены взыскателю, а ограничительные меры сняты.

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